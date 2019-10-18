Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в пятницу, 18 октября.

По его словам, он пригласил бы их в Кубанский госуниверситет, «где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска».

Кондратьев выразил надежду на то, что после получения новых знаний украинские политики больше не будут озвучивать «нелепые инициативы».

17 октября в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал членов объединения подумать о сотрудничестве с российской стороной. Он подчеркнул, что России бесполезно что-либо навязывать.

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