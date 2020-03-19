Крымский мост назвали ахиллесовой пятой в защите России от коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Крымский мост ахиллесовой пятой России в плане защиты от нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на совещании, посвященном проблеме распространения COVID-19, передает «Интерфакс».
По его словам, основная проблема заключается в том, что пока невозможно проверять на коронавирус всех въезжающих в Крым по мосту из Краснодарского края.
«Если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет», — сказал он.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, в свою очередь, уточнила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы.
Ранее в четверг, 19 марта, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Аксенов сообщил об отсутствии на полуострове случаев заражения коронавирусом.
Российский лидер призвал подготовиться к любому развитию событий. При этом, по его словам, власти держат ситуацию под контролем.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения