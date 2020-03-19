Крымский мост назвали ахиллесовой пятой в защите России от коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Крымский мост ахиллесовой пятой России в плане защиты от нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на совещании, посвященном проблеме распространения COVID-19, передает «Интерфакс».

По его словам, основная проблема заключается в том, что пока невозможно проверять на коронавирус всех въезжающих в Крым по мосту из Краснодарского края.

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«Если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет», — сказал он.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, в свою очередь, уточнила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы.

Ранее в четверг, 19 марта, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Аксенов сообщил об отсутствии на полуострове случаев заражения коронавирусом.

Российский лидер призвал подготовиться к любому развитию событий. При этом, по его словам, власти держат ситуацию под контролем.

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