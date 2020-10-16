Дипломат раскритиковал санкции против России из-за ситуации с Навальным

Дипломат и основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организации ООН (Италия) Вито Гриттани раскритиковал санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. Его колонка опубликована в журнале LSDmagazine.

Гриттани отметил, что в 2020 году мир столкнулся с катастрофой в области здравоохранения и последовавшим за ней экономическим кризисом, и в такое непростое время западные страны «решили организовать очередной кризис, введя новые санкции против России».

Дипломат считает, что такое решение является серьезным нарушением международного права, так как резолюции были приняты не на основе тщательного расследования, а после заявлений оппозиционера. «Такая безответственная политика Европейского Союза недопустима. Почему после всех вызовов этого года мы должны создавать новые?» — заявил Гриттани.

Дипломат считает, что санкции были введены в политических целях, а такое отношение Евросоюза вызвано давлением со стороны «неевропейской державы». По мнению Гриттани, если ограничения — результат давления со стороны США, необходимо серьезно задуматься о независимости в международном сообществе.

15 октября Европейский совет ввел санкции против шести россиян и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) из-за ситуации с Навальным. Вслед за ЕС санкции ввела Великобритания. Лондон заморозит активы и запретит въезд лиц, якобы ответственных за произошедшее с россиянином. Санкции коснутся шести человек и одной организации.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали.