Германия передаст другим странам доклад ОЗХО по делу Навального

Германия передаст странам-членам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ее доклад об инциденте с Алексеем Навальным. Об этом сообщило британское представительство при организации на своей странице в Twitter.

«Приветствуем решение Германии поделиться техническим докладом ОЗХО по отравлению Навального с другими государствами-членами», — говорится в сообщении. Британская сторона также подчеркнула, что продолжит участвовать в совместной работе, «направленной на то, чтобы подобное больше никогда не повторилось».

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за дела Навального. Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания.

Ранее в октябре специалисты ОЗХО подтвердили заключение коллег из лаборатории Бундесвера о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что формула яда не полностью идентична формуле «Новичка», которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году. Таким образом он не входит в список Приложения к Конвенции по химическим веществам. Министерство иностранных дел России обвинило ОЗХО в предвзятости.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.