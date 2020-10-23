Собчак «разнесла» Соловьева

YouTube / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала своего коллегу Владимира Соловьева и песней поздравила его с прошедшим днем рождения. В выпуске YouTube-программы «Осторожно, новости!» она назвала этот процесс «разносом».

По словам Собчак, «именинник в этом году, как и всегда, не был хорошим мальчиком», так как «обманывал население одной шестой части суши, ругался и лаял в своих бесконечных эфирах». Ведущая отметила, что знает множество примеров «переобувания» Соловьева. В частности, она продемонстрировала фрагмент старой видеозаписи, на которой ведущий говорил, что считает Крым территорией крымских татар.

«А еще была квартира от московской мэрии в десять раз дешевле реальной цены в 2004. И жесткая критика Лужкова перед самой отставкой в 2010. Ну, чтоб вы понимали, ту самую квартиру Лужков Соловьеву и подарил практически», — добавила Собчак.

По словам ведущей, к концу нулевых Соловьев «оказался никому не нужен», а затем «перепридумывал себя на госканале». «К концу десятилетия Владимир Рудольфович пришел главным пропагандистом страны», — заключила журналистка.

В этом же выпуске Собчак обвинила Соловьева во лжи. По ее словам, он пообещать дать ей интервью в обмен на ее приход в эфир его YouTube-передачи. Несмотря на то что Собчак поучаствовала в его стримах, давать ей интервью он отказался, мотивировав это тем, что она много матерится.

20 октября Соловьев опубликовал на своей странице в Twitter ролик, в котором перечислены главные события, происходившие в мировой истории в этот день. Среди них значится день его рождения.