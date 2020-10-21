Российские эксперты обсудили перспективы КПРФ на выборах в Госдуму

Ведущие российские эксперт обсудили перспективы Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Так, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев предположил, что партия рискует не набрать даже десяти процентов голосов на выборах. Он объяснил такие низкие шансы в виду упущенных возможностей, которые были предоставлены КПРФ в рамках пенсионной реформы. По мнению эксперта, сейчас партия испытывает серьезный кризис, который выражается в отсутствии притока молодых кадров и новых идей.

С заявлением Матвейчева согласился директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Вот все, что по наследству от советской власти им досталось: какие-то яркие люди, советская методология, идеология, какие-то механизмы работы, они все истратили. Уже все эти ресурсы износились, люди умерли. А воспроизводства нет. Ни технологий, ни кадров. Существует просто общая оболочка, бренд, за который какое-то количество по инерции люди голосуют», — сказал он.

В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что будущее КПРФ — в молодых лидерах, которые активно проявляют себя на региональном уровне. При этом он заметил, что стилистика речей руководства партии «выдержана в совершенно не сегодняшней лексике». «Неактуально изъясняться в лексике 80-х годов в 2020-ом — это очевидно», — отметил Бондаренко.

Политолог Михаил Ковалев тоже обозначил перспективы коммунистов как очень слабые, уточнив, что их радикализация только усугубляет положение. «Я считаю, что история закончилась. Говорю так категорично, потому что схема должна закончиться на этих выборах. Результат должен быть очень плохой», — заключил он.