В Госдуме рассказали о попытках иностранного вмешательства в прошедшие выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России выявила попытки подорвать доверие россиян к прошедшим выборам. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, передает ТАСС.

По словам Пискарева, в очередной раз в Думе зафиксировали незаконные действия со стороны иностранных агентов на выборах. Он отметил, что формы вмешательства были самыми разными: от массированных вбросов и распространения дезинформации в социальных сетях до постоянных кибератак на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что формат многодневного голосования стал популярен у российских избирателей, а фейки в ходе выборов касались в основном традиционного формата. Также Брод отметил и такую тенденцию на прошедших выборах, как рост активности политических партий.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах состоялись выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. При этом досрочное голосование началось 11 сентября.