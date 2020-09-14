В России оценили формат многодневного голосования

Формат многодневного голосования стал популярен у российских избирателей, а фейки в ходе выборов касались в основном традиционного формата. Такую оценку дал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и председатель Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ) Александр Брод. Его комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Были востребованы новые технологии: на цифровых участках в Москве голосовали на разных уровнях выборов», — отметил Брод, подчеркнув, что в некоторых странах такой формат используется уже давно. Кроме того, он добавил, что механизм «Мобильный избиратель» также привлек внимание россиян.

«Мы видим по явке на Единый день голосования (за 90 процентов): новая форма прижилась», — добавил он.

Также Брод отметил и такую тенденцию на прошедших выборах, как рост активности политических партий. «Политическая система развивается. У избирателя есть потребность в новых людях, которые разнообразят политическую палитру», — подчеркнул он.

В заключение эксперт рассказал, что нарушения хоть и фиксировались, но никак не сказались на ходе голосования. Отличило прошедшую избирательную компанию резкое увеличение числа фейков. «Все они разоблачены. В три раза больше фейков, чем на общероссийском голосовании [по Конституции]», — посетовал Брод.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.