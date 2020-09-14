Общественная палата России отчиталась о минимальных нарушениях на выборах

Выборы в рамках единого дня голосования прошли спокойно, фиксировалось минимальное число нарушений. Об этом сообщила глава Общественной палаты России Лидия Михеева; ее слова приводит «Интерфакс».

«В целом, наша статистика свидетельствует о довольно спокойной обстановке на избирательных участках и о том, что случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было», — отчиталась Михеева. Она добавила, что все полученные сообщения о нарушениях были отработаны региональными общественными палатами.

Всего в ходе голосования зафиксировано 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. На горячую линию Общественной палаты поступило «беспрецедентно малое количество звонков — 12 сообщений из восьми регионов», отметила Михеева.

При этом она отметила рост численности общественных наблюдателей, подготовленных Общественной и региональными палатами: в прошлом году их было около 40 тысяч, а в этом — более 57 тысяч.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.