В России завершился единый день голосования, все избирательные участки закрылись. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

В 20:00 по местному времени (21:00 — по московскому) закрылись участки в самом западном регионе страны, Калининградской области. Там избирали 135 депутатов окружных советов в восьми городских округах.

Всего 13 сентября прошло свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.

Памфилова призвала избирательные комиссии не торопиться с подведением итогов, внимательно рассмотреть их на заседаниях и «подойти очень принципиально» в случае, если видны нарушения.

Данные по итогам голосования в европейской части России по большинству участков ожидаются в ночь на понедельник, 14 сентября.