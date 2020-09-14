Врио губернатора Севастополя победил на выборах главы города

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев победил на выборах главы города с 85,72 процента голосов избирателей по итогам обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко, передает ТАСС.

По его словам, Развожаев набрал 135 124 голоса. «Понятно, что его фамилия будет в итогом протоколе как победителя», — отметил Даниленко.

На пост главы Севастополя претендовало шесть кандидатов. Среди них член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Романович, представитель партии «Патриоты России» Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).

С 2017 года пост губернатора Севастополя занимал Дмитрий Овсянников, набравший на первых прямых выборах губернатора города после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией 71,05 процента голосов. Летом прошлого года Овсянников ушел в отставку, врио главы был назначен Развожаев.