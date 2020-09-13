В России завершились выборы губернаторов

В России в 20:00 по мск завершились выборы губернаторов, идет подсчет голосов. Последние избирательные участки закроются в 21:00 по мск в Калининградской области, где избирают 135 депутатов окружных советов в восьми городских округах.

В Иркутской области лидером голосования стал врио губернатора, самовыдвиженец Игорь Кобзев. На Камчатке большинство голосовало за врио главы региона Владимира Солодова, в Еврейской автономной области — за врио Ростислава Гольдштейна. Парламент Ненецкого автономного округа 14 голосами из 16 выбрал на пост губернатора Юрия Бездудного, который был врио с 2 апреля 2020 года. Он уже принял присягу и вступил в должность, пишет ТАСС. Глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова переизбрана на третий срок. За нее проголосовали 29 из 38 депутатов.

Голосование разных уровней прошло в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. В Ярославской, Пензенской, Курской областях и Татарстане были дополнительные выборы в Госдуму. Жители более 50 городов избирали депутатов гордумы. В десятках городов и городских округов состоялись муниципальные выборы. В Москве голосовали за муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино.