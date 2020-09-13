Избирательные участки закрылись в Иркутской области

В Иркутской области закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов. Об этом рассказал председатель облизбиркома Илья Дмитриев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что за три дня выборов не было серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования. Всего поступило шесть обращений, по которым идет проверка. «Никаких [жалоб], которые могли бы на что-то повлиять, пока нет», — сказал Дмитриев.

В 18:00 по местному времени (13:00 мск) явка составила 30,33 процента, в выборах приняли участие 565,5 тысячи человек. РИА Новостисо ссылкой на первые данные ЦИК передает, что на выборах губернатора в Иркутске за врио главы региона Игоря Кобзева проголосовали 61,44 процента жителей, за коммуниста Михаила Щапова — 18,3 процента.

13 сентября в стране проходит единый день голосования, до этого два дня шли досрочные выборы. В 20 субъектах граждане голосуют за кандидатов в губернаторов, в 11 — за депутатов в региональные парламенты, более чем 50 городов — в гордумы.