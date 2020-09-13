Представитель КПРФ напал на главу участковой комиссии в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на председателя участковой избирательной комиссии напал представитель одной из партий. Об этом агентству Интерфакс рассказали в пресс-службе областного избиркома.

Известно, что пострадавшая женщина обратилась к врачам, а на место приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Собеседник агентства заявил, что инцидент произошел 12 сентября. Мужчина, якобы представляющий партию КПРФ, заявил о желании войти в состав избирательной комиссии, но ему отказали, после чего завязался конфликт.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее, 12 сентября, территориальная избирательная комиссия города Гуково Ростовской области признала недействительными бюллетени, выданные на досрочном голосовании на 539-м участке. На видео зафиксировали ситуацию, похожую на вброс избирательных бюллетеней в помещении УИК. Голоса в них не засчитаются «в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей», — сказал председатель Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ) Александр Брод.

В воскресенье, 13 сентября, в России начался единый день голосования. В 20 субъектах проходят выборы губернаторов, в 11 — парламентские. Жители более чем 50 городов проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы.