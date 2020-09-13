В Центризбиркоме сообщили о круглосуточных хакерских атаках на сайт

В ходе единого дня голосовая хакерские атаки идут почти круглосуточно и преимущественно нацелены на сайт ЦИК. Об этом сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев, передает ТАСС.

«Мы уже как-то к этому адаптировались», — сказал он.

По его словам, не зарегистрировано кибератак на систему ГАС «Выборы», которая предназначена для автоматизации избирательных действий, потому что такие атаки «совершать просто бессмысленно».

Булаев добавил, что было несколько попыток получить два бюллетеня для электронного голосования. Он подчеркнул, что они оказались безуспешными.

Ранее в Общественной палате говорили, что в интернете обнаружены ложные сообщения о нарушениях на голосовании в регионах, а также о подкупе и принуждении избирателей.

13 сентября в в России проходит единый день голосования. В 20 субъектах пройдут выборы губернаторов, в 11 — парламентские. Жители более чем 50 городов проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы. 11 и 12 числа проходило досрочное голосование.