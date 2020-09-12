В Общественной палате рассказали о выявленных в сети фейках о голосовании

Рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации в интернете обнаружила в сети новые ложные сообщения о ходе голосования. Об этом сообщается на сайте органа.

Так, в сети появилось сообщение о том, что в Костромской области голосование проводится по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги. Штаб Алексея Навального в Новосибирске также указал, что в УИК №1516, 1712, 1518, 1520, 1530, 1527, 2015 не сшиты списки избирателей.

Аналогичное сообщение поступило о голосовании на участке №1258 г. Озерска Челябинской области от кандидата в депутаты Максима Алушкина. В нем отмечалось, что списки избирателей не сброшюрованы, не прошиты, не опечатаны и не заверены подписью председателя избирательной комиссии.

Также в Telegram-канале О. Шеина сообщается, в УИК № 340 г. Архангельска член окружной комиссии с правом совещательного голоса пожаловался на то, что книги и списки избирателей не прошиты, опубликована информация о не опечатанных книгах в УИК №265.

Однако приведенные в сообщениях факты не считаются нарушением, отмечает руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич.

«Как сообщила в официальном Telegram-канале представитель ЦИК Майя Гришина, несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений», — приводит комментарий ЦИКа Малькевич.

«Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список. Какие-либо неочевидные незаконные действия в связи с несброшюрованностью списка с учетом предусмотренных законом форм контроля за явкой и установлением итогов голосования произведены быть не могут», — добавил он.

Также недостоверную информацию о ходе голосования распространяет Telegram-канал Readovka, говорит член ОП РФ. Там, в частности, размещают фотографии, которые относятся к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции Российской Федерации под видом фотографий с текущего голосования.