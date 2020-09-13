Наблюдатели оценили сообщения о нарушениях на выборах

Сообщения о принуждении и подкупе избирателей в единый день голосования не соответствуют действительности. Такую оценку нарушениям на выборах дали председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов и председатель Общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов. Их комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру».

Комментируя опубликованный в сети ролик, на котором «мужчина громко "митингует" рядом с каким-то автомобилем, что он не продается», Белоусов назвал его фейком. Он считает, что в съемке этого видео принимали участие «специально обученные» люди. На самом же деле, по его словам, за последние три дня сообщений о нарушениях на горячую линию «Голос» поступало «очень мало», а сегодня не было еще ни одного обращения, отметил Белоусов.

Цикунов, в свою очередь, заявил, что обращения все-таки фиксируются, но они касаются не принуждения или подкупа избирателей, а организации «подвозки граждан на участки для голосования». Иными словами, жалобы россиян связаны тем, что в некоторые поселки общественный транспорт Костромской области не ходит, из-за чего туда приходится отправлять транспорт до избирательных участков. «Ни о каких других нарушениях у меня информации нет», — подчеркнул Цикунов.

Ранее в воскресенье в стране начался единый день голосования. В 20 субъектах пройдут выборы губернаторов, в 11 — парламентские. Жители более чем 50 городов проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы. Досрочное голосование стартовало 11 сентября.