В Общественной палате подвели итоги выборов-2020

Выборы-2020, прошедшие в единый день голосования 13 сентября, показали рост количества кандидатов и партий, а также высокую явку избирателей в ряде регионов страны, снижение количества жалоб и резкий рост числа фейков. Такие итоги подвел председатель координационного совета Общественной палаты по контролю за работой наблюдателей Максим Григорьев. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Прежде всего, перед голосованием циркулировал миф о том, что после общероссийского голосования люди устали и не пойдут. Но даже по первому дню предварительного голосования мы смогли четко констатировать — никакого напряжения нет, явка очень хорошая», — подчеркнул Григорьев. По его словам, в таких субъектах страны, как Еврейская автономная область, Камчатка и Иркутск явка на голосование сильно возросла по сравнению с 2015 годов.

Кроме того, в ОП отметили рост количества кандидатов. «То есть политическая конкуренция растет. В этом электоральном цикле на одно место глав регионов в среднем претендовало 8,2, в прошлом цикле средний показатель был 6,8. И растет количество зарегистрированных», — сказал Григорьев.

В заключение он отметил, что жалоб россиян на ход избирательного процесса стало меньше по сравнению с прошлым годом. Так, в 2020 году зафиксировано 1,5 тысячи жалоб на нарушения, а в 2019-м — 2,2 тысячи. Вместе с тем, по словам Григорьева, фейков стало больше. «Фиксируем резкий рост фейков», — сказал он.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.