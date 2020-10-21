Алексей Нечаев возглавит список партии «Новые люди» в Госдуму

Партия «Новые люди» пойдет на предстоящие выборы в Государственную Думу в 2021 году не только партийным списком — также будут выдвинуты более 200 кандидатов в одномандатных округах. Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев.

«Сейчас мы открываем более 70 региональных штабов, формируем местные активы, определяемся с кандидатами. Мы будем участвовать не только в думских выборах, но и избираться в областные и городские законодательные собрания. Готовим такую предвыборную программу, которая будет сочетать все наши ценности развития и при этом не содержать риски хаоса и потрясений», — отметил Алексей Нечаев.

Лидер «Новых людей» возглавит список партии на выборах в Госдуму. По словам Алексея Нечаева, «Новые люди» могут набрать 15-20 процентов голосов избирателей. Есть много условий, при которых эта цифра будет достижима, считает политик.

«Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39 процентов людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50 процентов и даже больше, — сказал Алексей Нечаев. — Большинство этих людей могут проголосовать за нас, как за партию развития. Другой вопрос, придут ли они на выборы, сможем ли мы до них достучаться. И насколько сильным будет противодействие».