Экзитполы вывели партию «Новые люди» в топ-5 по итогам региональных выборов

В топ пяти лидеров выборов депутатов региональных законодательных собраний и областных дум в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областях вошли не только парламентские партии, но и партия «Новые люди». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным экзитпола, «Новым людям» удалось преодолеть 5-процентный барьер в четырех регионах.

При этом, по данным ВЦИОМ на выборах депутатов в эти четырех регионах лидирующую позицию занимают члены партии «Единая Россия». В Калужской области на втором месте КПРФ — 12,3 процента, эсеры на третьем месте — 9,2 процента, а ЛДПР и «Новые люди» на четвертом — 8,4 процента. В Новосибирской области вторые также КПРФ — 20,2 процента, ЛДПР на третьем — 13,6 процента, на четвертом — «Новые люди» с 5,9 процента, «Родина» на пятом месте — 5,6 процента. В Костромской области вторыми идет КПРФ (15,9 процента), третьими ЛДПР (10,8 процента), четвертыми — «Справедливая Россия» — 9,1 процента и замыкают пятерку «Новые люди» с 6,5 процента. В рязанской области на втором месте ЛДПР, на третьем — КПРФ, на четвертом — «За правду», на пятом эсеры и на шестом — «Новые люди».

Как сообщается на официальном телеграм-канале «Новых людей» первые данные экзитполов подтверждают то, о чем партия говорила всю предвыборную кампанию — «в России созрел запрос на новые смыслы, новые лица в политике, новых людей».

В свою очередь, президент Центра исследования политической аналитики Михаил Тульский считает первые данные экзитпола в регионах сенсационными и прежде всего из-за того, что в пятерку лидеров вошла не парламентская партия «Новые люди».

«Я бы сказал, что итоги ВЦИОМа сенсационные. Из новых партий выделилась явно одна успешная и три не успешных. Партия "Новые люди" и является этой единственной успешной партией. Настолько ошеломительно успешной, что она фактически с первой своей кампании стала на один уровень по результатам с парламентскими партиями, то есть на один уровень с результатами эсеров и ЛДПР», — отметил эксперт.

Он также прогнозирует не только новой партии высокие шансы попасть в Госдуму РФ, но и шанс стать второй партией после «Единой России». «Если новая партия с первой же для нее выборной кампании выступает также как те парламентские партии, которые существуют по 20-30 лет, у нее не просто путевка в Госдуму РФ, а шанс стать второй партией после "Единой России", — сказал Тульский.

В настоящее время все избирательные участки на территории РФ закрылись. Голосование проходит в этом году на выборах разных уровней и длится три дня, 11 и 12 сентября прошло досрочное голосование. По данным ЦИК, в ЕДГ проходили более девяти тысяч выборов разных уровней в 83 субъектах России. В предвыборной гонке в регионах впервые участвовали четыре новые партии: «Зелёная альтернатива», «Новые люди», «За правду», «Партия прямой демократии».