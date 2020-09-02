Германия выдвинула России список требований по делу Навального

Германия выдвинула России список требований по делу о произошедшем с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с российским послом Сергеем Нечаевым глава МИД Германии Хайко Маас «недвусмысленно дал понять необходимость полного расследования инцидента», призвав найти и наказать ответственных за произошедшее с Навальным.

Нечаев был вызван в МИД Германии после заявления правительства ФРГ о том, что в организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок». К таким выводам пришли немецкие военные токсикологи. В российском МИД в ответ указали, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному.

На фоне этого Берлин задумался о санкциях в отношении Москвы. Сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию с министрами финансов, иностранных и внутренних дел, юстиции и обороны.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.