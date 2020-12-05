Партия прямой демократии захотела расширить полномочия наблюдателей

Партия прямой демократии (ППД), которую основал один из создателей компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров, и Общественная палата (ОП) подготовили поправки к закону, которые расширят права наблюдателей за электронным голосованием. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал член высшего координационного совета ППД, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов, которого после своего ухода Макаров рекомендовал на должность нового генсека, для партии наблюдение и экспертная работа с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) всегда были одной из ключевых тем.

Он отметил, что у наблюдателей за электронным голосованием права ограничены. Они, в частности, могут следить лишь за тем, как меняются цифры на мониторе. Речь идет о сверке данных: сколько человек зарегистрировалось на голосование, сколько получили бюллетени, сколько и в какое время проголосовали. Но самого процесса голосования наблюдатель не видит. По его словам, наблюдателям нужно дать доступ к центрам обработки данных.

По информации «Коммерсанта», для ДЭГ сейчас в России есть две платформы — первая разработана департаментом информационных технологий Москвы. Она была протестирована на выборах в Мосгордуму в 2019 году и использовалась на голосовании по поправкам в Конституцию летом 2020 года. И вторая, которая была разработана «Ростелекомом», Центризбиркомом (ЦИК) и Минцифры и использовалась на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях. Заместитель председателя ОП Алексей Венедиктов попросил главу ЦИКа Эллу Памфилову разрешить в столице ДЭГ на выборах в Госдуму-2021 на своей платформе. Официального ответа от Памфиловой еще не поступило, но в интервью ТАСС она не исключала такую возможность.

6 апреля сообщалось, что по распоряжению Минюста политическая партия Макарова была официально зарегистрирована.

Ранее Памфилова пообещала сделать технологию онлайн-голосования на выборах не только самой удобной, но и самой неуязвимой и безопасной. По ее словам, технология должна обеспечивать прозрачность, контроль и тайну голосования, а также минимизировать риски внешнего вмешательства.

Различные эксперты называли электронное голосование в России необходимостью. Так, глава РОЦИТ Сергей Гребенников заверил, что дистанционное голосование позволит обеспечить «реальную прозрачность» выборов любого уровня. По его словам, Россия — технологичная страна с большим количеством интернет-пользователей, поэтому дистанционное голосование стало не только вызовом, но и необходимостью.