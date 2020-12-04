С конца января в России начнут обучение наблюдателей к выборам в Госдуму. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова рассказала, что планируется обучить свыше 100 тысяч человек. В качестве образца возьмут подготовку наблюдателей к голосованию по Конституции. Тогда, по словам секретаря Общественной палаты (ОП) России Лидии Михеевой, было зарегистрировано 510 тысяч наблюдателей.

По словам сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, в России на более чем 95 тысяч избирательных участков приходится около 30 тысяч человек, которые работают в разных статусах — член комиссии, представитель СМИ, наблюдатель.

Политтехнолог Сергей Малахов отметил, что подготовить 100 тысяч наблюдателей — это не дело одного дня. «Во-первых, нужно где-то найти 100 тысяч человек, которые смогут отработать три дня. А это большая физическая нагрузка», — отметил он. Малахов также подчеркнул, что людей необходимо нормально обучить. По его словам, наблюдатели от ОП также не заменят наблюдателей от партий и кандидатов.

По словам Малахова, на региональных выборах оплата наблюдателей зависела от уровня конкуренции от региона к региону. Так, партии платили от тысячи до пяти тысяч рублей за один день голосования.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.