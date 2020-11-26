Победившую на выборах уборщицу захотели сделать депутатом Госдумы

Победившую на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщицу Марину Удгодскую захотели сделать депутатом Госдумы. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу Партии пенсионеров.

«Наша партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. (...) Сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев», — заявили в пресс-службе партии.

Ранее сообщалось, что Удгодская якобы сложила полномочия. Некоторые издания писали, что местный совет утвердил ее отставку с 19 ноября.

Марина Удгодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения. Она приняла участие в выборах по просьбе предыдущего главы Николая Локтева. В результате Удгодская получила 84 голоса, а Локтев — 46. Бывшая уборщица вступила в должность 1 октября и в тот же день приступила к работе. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ее победу, подтвердила, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.