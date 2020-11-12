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Победившая на выборах российская уборщица сложила полномочия

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Марина Удгодская
Марина Удгодская
Фото: страница Марины Удгодской во «ВКонтакте»

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Удгодская сложила полномочия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, местный совет утвердил ее отставку с 19 ноября. Жители села Повалихино рассказали, что россиянка, вступив в должность, попросту не знала, что ей делать.

«Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением — не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил ее отставку», — заявил собеседник издания.

По словам местного жителя, избиратели уборщицы не расстроились из-за ее решения уйти в отставку. «Всем по большому счету наплевать. Что изменилось-то? Разве что на весь мир Повалихино прогремело, да [телеведущая] Ксения Собчак приезжала, интервью с Удгодской делала. Вот так сказка стала былью», — добавил он.

Марина Удгодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения. Она приняла участие в выборах по просьбе его предыдущего главы Николая Локтева. Сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46. Удгодская вступила в должность 1 октября и приступила к работе. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.

Для россиянки это были не первые выборы: в 2015 года она избралась депутатом сельского совета от «Единой России». В графе об образовании указан профессиональный лицей №23 имени Ф.В. Чижова в поселке Анфимово.

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