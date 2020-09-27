Пропавшая после выборов российская уборщица нашлась и дала интервью

Уборщица Марина Угодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, после выигрыша скрывалась от прессы по друзьям и знакомым. Она дала первое интервью газете Комсомольская правда, в котором заявила, что от должности отказываться не собирается.

«Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь», — сказала девушка. Угодская призналась, что заботящиеся о ней люди уже прислали ей список книг, которые нужно прочитать для вступления в должность. А первоочередной план самой местной жительницы — построить запруду у села, чтобы дети смогли купаться.

Девушка также заявила, что не стыдится работать уборщицей. Она добавила, что выбор работы в поселении небольшой.

Ранее сообщалось, что Удгодская пропала. Местные жители не могли найти ее несколько дней. По их словам, девушка или пошла составлять план предстоящей работы, или собирает клюкву на болоте.

Марина Удгодская, проработавшая почти пять лет уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, приняла участие в выборах главы поселения по просьбе прежнего главы Николая Локтева. В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46, что стало для Удгодской неожиданностью. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Удгодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.