Глава ЦИК прокомментировала победу уборщицы на выборах в России

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала победу уборщицы Марины Удгодской на выборах в Костромской области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 24 сентября.

По словам Памфиловой, нарушения закона не было. «Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали», — сказала председатель Центризбиркома.

Накануне выигравшая выборы Марина Удгодская заявила, что пока продолжит работать в здании администрации сельского поселения Чухломского района. По ее словам, пойти на выборы ее попросил прежний глава поселения Николай Локтев. Она уточнила, что не имеет представления об обязанностях на новой должности поселения и не в курсе ни о количестве деревень в поселении, ни о числе жителей.

Между тем бывший глава поселения признался, что расстроился, когда проиграл выборы уборщице. По его словам, больших проблем в поселении нет.