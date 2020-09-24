Проигравший выборы уборщице российский чиновник расстроился

Бывший глава Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Николай Локтев рассказал, что расстроился, когда узнал, что проиграл выборы уборщице Марине Удгодской. Его слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«У меня уже есть план, чем заняться, но не скажу. Я расстроился, что проиграл», — поделился чиновник. Вместе с тем он пообещал, что будет помогать новой главе поселения, которая ранее признавалась, что никогда не работала с документами и не знает, что входит в ее обязанности.

Локтев также отметил, что больших проблем в поселении нет. А если они когда-то и случались, то район помогал их решать. «Помогал и ей поможет», — объявил Локтев.

О том, что уборщица стала главой поселения, стало известно 23 сентября. За нее проголосовали 84 человека, а за Локтева — «46 где-то», рассказала Удгодская. При этом она отметила, что выдвигалась по просьбе Локтева и не хотела становиться главой поселения. «Помочь хотела. (...) Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота», — отметила она.