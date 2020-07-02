Российский мэр переоделся дворником и вымыл набережную

Мэр Ялты Иван Имгрунт, надев форму дворника, принял участие в уборке набережной города. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В необычном субботнике приняли участие и коллеги мэра. Надев униформу дворников и вооружившись метлами, они помыли биошампунем главную променадную улицу города.

Имгрунт отметил, что рабочая форма дворников «удобная и комфортная», а также легкая и не мешает движениям. Кроме того, он указал на то, что улицы лучше мыть вручную, «чтобы порядок был идеальным». Поскольку машины не всегда справляются с этой задачей, мэр пообещал расширить штат дворников.

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. 4 октября 2019 года был назначен исполняющим обязанности главы Ялты, а 1 ноября местные депутаты избрали его главой городской администрации.

Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко через суд добился увольнения главы Охинского городского округа Сергея Гусева, обвиненного ранее в браконьерстве. В ходе разбирательства мэра Охи также обвинили в том, что он не задекларировал около миллиона рублей. По данным регионального правительства, в ходе разбирательства подтвердились нарушения антикоррупционного законодательства.

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