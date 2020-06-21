Российский мэр вступился за танцевавших в бикини у мемориала Победы школьниц

Врио главы Калуги Дмитрий Денисов вступился за российских школьниц, станцевавших в бикини в чаше фонтана у местного мемориала Победы. Об этом сообщает издание Подъем.

Денисов признал, что фонтан — не место для купания. Однако событие «искажается и рафинируется».

«Раньше были какие-то случаи купаний в этом фонтане, но потом попросили и никто не купался уже много лет. Я уверен, что у них не было мотивации чьи-то чувства обидеть, было просто жарко», — сказал чиновник.

Он пообещал «провести работу» и выразил мнение, что наказывать никого не надо. «Если не было мотива принизить историческую память, то и стоит к этому событию относиться соответствующим образом», — отметил Денисов.

Ролик с танцующими школьницами ранее появился в TikTok.

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