Условия воспитания станцевавших у мемориала Победы в бикини школьниц проверят

Следователи проверяют информацию о публикации видео, на котором россиянки станцевали у мемориала Победы в Калуге в бикини. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

По предварительным данным, в опубликованном ролике две несовершеннолетние девушки станцевали в чаше фонтана, который расположен около украшенного георгиевской лентой монумента и статуи Родины-матери. Отмечается, что на этом месте захоронен прах Неизвестного Солдата, зажжен Вечный огонь, а также установлен памятник жертвам фашистских концлагерей.

Следствие намерено проверить обстоятельства, при которых ролик был снят, а также оценить условия жизни и воспитания девушек. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О том, что в Калуге две школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы и сняли это на видео, сообщалось ранее. Изначально ролик появился в соцсети TikTok.

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