Россиянин позагорал у Вечного огня и заинтересовал следователей

Следственный комитет (СК) по Приморскому краю начал доследственную проверку в отношении мужчины, который загорал у мемориала Вечного огня. Об инциденте, произошедшем в городе Артем, стало известно после публикации в соцсетях снятого прохожим видео, сообщает РИА Новости.

«Седьмого июня 2020 года в средствах массовой информации появилось видео, на котором мужчина сидел в чаше Вечного огня на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и курил», — говорится в сообщении СК.

В управлении МВД по Приморью отметили, что также заинтересовались видео: они проводят проверку и устанавливают личность мужчины, который лежал и отдыхал в мемориале, упираясь ногами в звезду в центре чаши.

Ранее суд в Уссурийске Приморского края приговорил двоих местных жителей к двум годам колонии-поселения каждого за то, что они погасили Вечный огонь, засыпав его землей. Обоих признали виновными в осквернении мемориала и осудили по обвинению в вандализме, совершенном группой лиц. После задержания они признались, что во время совершения преступления были пьяны.

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