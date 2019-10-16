Россиянин сжег венок на Вечном огне и отправился в колонию

Жителя Сургута приговорили к полутора годам колонии-поселения после того, как он сжег на Вечном огне венок и ветки деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда, передает ТАСС.

Отмечается, что 5 мая пьяный мужчина оторвал ветки от растущих рядом с памятником елей и сжег их на Вечном огне. Он также пытался поджечь и сами деревья. В суде добавили, что мужчина бросил в огонь ритуальный венок, посвященный погибшим воинам.

В администрации города сообщили, что всего от действий вандала пострадало 10 деревьев, их заменили в конце мая.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Ранее нарушителя уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.

14 октября сообщалось, что в Красноярске неизвестные подожгли памятник героям Великой Отечественной войны на площади 50-летия Победы. Пожар частично повредил поверхность мемориала, также пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Мемориал восстановит администрация, ее сотрудники обратились в полицию.

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