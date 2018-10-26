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Школьницы прикурили от Вечного огня, сожгли венок и попались

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Editors Editors / YouTube

Полицейские задержали троих восьмиклассниц, которые прикурили от Вечного огня и сожгли венок на мемориальном комплексе «Слава» города Златоуста в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

«В отношении одной подозреваемой, достигшей 14-летнего возраста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Две несовершеннолетние поставлены на учет в полицию», — говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК).

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