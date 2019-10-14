Россияне подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

В Красноярске неизвестные подожгли памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Инцидент произошел на площади 50-летия Победы. Уточняется, что группа неизвестных подожгла венок, после чего пламя перекинулось на памятник.

«Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Силами администрации района мемориал будет восстановлен. Заявление в полицию уже направлено», — приводятся в сообщении слова заместительницы руководителя администрации Кировского района города Олеси Ефимовой.

Ранее в октябре неизвестные осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края: они засыпали Вечный огонь землей. В управлении МВД по региону заявили, что принимаются меры для установления личностей и задержания злоумышленников.

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