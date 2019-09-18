Россиян возмутили орфографические ошибки на памятнике городам-героям ВОВ

В городе Туапсе Краснодарского края установили памятник городам-героям Великой Отечественной войны с орфографическими ошибками. Об этом сообщает «Регион онлайн».

По информации издания, авторы памятника забыли поставить дефис в словосочетании «города-герои» и неправильно просклоняли слово «павшие» — вместо «памяти павших» на монументе написано «памяти павшим».

Также местные жители обратили внимание, что среди городов-героев значится Волгоград, а не Сталинград, тогда как Ленинград не изменили на Санкт-Петербург. Кроме того, в списке не оказалось Минска, Брестской крепости, Киева и Одессы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в настоящее время монумент закрыт, все ошибки на нем будут исправлены.

Ранее на памятнике погибшим в Великую Отечественную войну в поселке Дипкун Тындинского района после реставрации появились солдаты НАТО. Памятнику около 20 лет, и по окончании восстановительных работ в руках у солдат возникли штурмовые винтовки М-16 армии США.

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