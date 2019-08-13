На памятнике погибшим в Великую отечественную войну появились солдаты НАТО

На памятнике погибшим в Великую отечественную войну в поселке Дипкун Тындинского района после реставрации появились солдаты НАТО. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный депутат Валерий Ветелкин.

Он пояснил, что памятнику около 20 лет, и по окончании восстановительных работ в руках у солдат появились штурмовые винтовки М-16 армии США.

По утверждению Ветелкина, администрация Тындинского района не имеет к этому никакого отношения. На отправленный запрос винспекцию по охране объектов культурного наследия пришел ответ, что памятник в реестре культурного наследия не числится.

В 2016 году Благовещенский городской суд оштрафовал гендиректора торгового центра за публичную демонстрацию нацистской атрибутики на поздравительном плакате ко Дню защитника Отечества. На баннере был изображен перевернутый российский триколор и немецкая военная техника времен Второй мировой войны.

В августе того же года на ограждении стадиона «Амур» в Благовещенске появился плакат, на котором изображен американский пловец Майкл Фелпс в шапочке с флагом России.

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