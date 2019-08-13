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Солдаты НАТО пропали с памятника погибшим в Великую Отечественную войну

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С памятника погибшим в Великую Отечественную войну в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья сняли панно с изображением солдат НАТО. Об этом сообщил местный депутат Валерий Ветелкин, передает РИА Новости.

«Произвели демонтаж, все эти мемориальные доски сняли, ободрали штукатурку, ведутся ремонтные работы», — заявил он агентству.

По словам главы администрации поселка Ирины Сокольниковой, изображение солдат НАТО будет заменено на панно с советскими воинами.

Ранее Ветелкин пояснил, что памятнику около 20 лет. Солдаты НАТО со штурмовыми винтовками М16 армии США появились на мемориале после реставрации. По утверждению Ветелкина, администрация Тындинского района не имеет к этому никакого отношения. На отправленный запрос в инспекцию по охране объектов культурного наследия пришел ответ, что памятник в реестре культурного наследия не числится.

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Предыстория: На памятнике погибшим в Великую Отечественную войну появились солдаты НАТО
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