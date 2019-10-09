Вандалы забросали землей Вечный огонь в Приморье

Неизвестные осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в УМВД по региону.

В понедельник, 7 октября, неизвестные засыпали Вечный огонь землей. В ведомстве добавили, что принимаются меры для установления личностей и задержания злоумышленников.

Памятник воинам-уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, был установлен в мае 1977 года. Мемориал создал скульптор Валерий Ненаживин. Вечный огонь для памятника привез с Марсова поля Герой Советского Союза Дмитрий Соболев.

В апреле трое россиян осквернили «Родину-мать» в Буденновске Ставропольского края: один из них справил нужду на мемориал, пока двое других сидели у Вечного огня на лавочке. Отмечалось, что они пришли туда погреться, специально принесли скамейку к огню и подбрасывали в него принесенные к мемориалу цветы. Позже вандалы помыли мемориал. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц»).

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