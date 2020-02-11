Двое россиян получили по два года тюрьмы за потухший Вечный огонь

Суд в Уссурийске Приморского края приговорил двух местных жителей к двум годам колонии-поселения каждого за то, что они засыпали землей Вечный огонь, и тот потух. Об этом ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе городского отдела МВД.

Обоих признали виновными в осквернении мемориала и осудили по обвинению в вандализме, совершенном группой лиц. После задержания они признались, что во время совершения преступления были пьяны.

По данным следствия, в октябре прошлого года двое мужчин пришли на площадь Победы и потушили Вечный огонь. Вскоре их нашли. Задержанными оказались жители Приморья в возрасте 20 лет и 21 года. Оба уже имели судимости.

В начале декабря в Санкт-Петербурге задержали 12-летнего подростка, который забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Свой поступок он объяснил любопытством.

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