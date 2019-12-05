Российский подросток закидал Вечный огонь снегом ради эксперимента

В Санкт-Петербурге задержали подростка, который забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Возраст подростка в ведомстве не уточнили.
Как пишет «Фонтанка», мальчику 12 лет. Он объяснил свой поступок любопытством — мальчик хотел попробовать, погаснет Вечный огонь или нет, после чего сбежал. Позднее его нашла полиция. Инцидент произошел 4 декабря. На место выезжали специалисты из «ПетербургГаза». В системе монумента повреждений не обнаружено.
Ранее в Сахалинской области бездомному назначили двое суток административного ареста за то, что он лежал у Вечного огня, выражая «явное неуважение к обществу». На мужчину завели административное дело о мелком хулиганстве, так как он нарушил общественный порядок. Бездомный признал вину и раскаялся.