Российский подросток закидал Вечный огонь снегом ради эксперимента

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В Санкт-Петербурге задержали подростка, который забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Возраст подростка в ведомстве не уточнили.

Как пишет «Фонтанка», мальчику 12 лет. Он объяснил свой поступок любопытством — мальчик хотел попробовать, погаснет Вечный огонь или нет, после чего сбежал. Позднее его нашла полиция. Инцидент произошел 4 декабря. На место выезжали специалисты из «ПетербургГаза». В системе монумента повреждений не обнаружено.

Ранее в Сахалинской области бездомному назначили двое суток административного ареста за то, что он лежал у Вечного огня, выражая «явное неуважение к обществу». На мужчину завели административное дело о мелком хулиганстве, так как он нарушил общественный порядок. Бездомный признал вину и раскаялся.

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