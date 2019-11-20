Бездомный россиянин «неуважительно» полежал у Вечного огня и раскаялся

Ногликский районный суд Сахалинской области назначил двое суток административного ареста бездомному за то, что тот лежал у Вечного огня, выражая «явное неуважение к обществу». Об этом сообщило издание Sakhalin.info со ссылкой на постановление суда.

На мужчину завели административное дело о мелком хулиганстве, так как он нарушил общественный порядок. Бездомный признал вину и раскаялся.

Ранее в Волгограде полиция задержала двоих военных, которые ели семечки и бросали шелуху в Вечный огонь. Инцидент произошел на Аллее героев. Мужчины грелись у Вечного огня. Как пишет «Высота 102», военные были уроженцами Дагестана. Они служили по контракту в поселке Гумрак.

В октябре жителя Сургута приговорили к полутора годам колонии-поселения после того, как он сжег на Вечном огне венок в память погибших солдат и ветки деревьев. Всего от действий вандала пострадало 10 деревьев, их заменили в конце мая.

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