Пожарившие на военном мемориале сосиски россияне объяснили свой поступок

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в пикнике на военном мемориале рабочим и матросам на Якорной площади в Кронштадте. В участке они объяснили, что не знали о значении памятника и поэтому совершили акт вандализма «в связи с легкомыслием». Видео опубликовало во вторник, 26 мая, издание RT в своем Telegram-канале.

На записи показано, как девушка дает показания в полицейском участке. Она заявила, что совершила это преступление, так как не знала, что Вечный огонь — это памятник. «И что это кладбище людей, которые воевали за то, чтобы мы сейчас здесь были», — добавила она.

Затем показывается фрагмент допроса мужчины. Он рассказал, что совершил безрассудный поступок, пытаясь пожарить сосиски на Вечном огне. «Конечно, я знал, что это мемориал, но я не предполагал в этот момент, что там могилы», — заявил задержанный.

Отмечается, что в ночь на 25 мая мужчину и двоих девушек заметили на памятнике в Кронштадте. Они, решив устроить поздний пикник, подъехали к мемориалу на автомобиле Skoda, вышли из него и стали жарить сосиски на огне. Фотографии с места происшествия появились в интернете. На опубликованных снимках около Вечного огня на Якорной площади лежат шампуры и пустая упаковка от колбасок для жарки, оставленные вандалами.

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