Россияне пожарили шашлык на Вечном огне

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне. Фотографии последствий вандализма появились в одной из городских групп во «ВКонтакте».

На опубликованных снимках около Вечного огня на Якорной площади лежат шампуры и пустая упаковка от колбасок для жарки, оставленные вандалами. Как сообщили агентству РИА Новостив управлении МВД по региону, инцидент с шашлыками произошел ночью 24 мая. Судя по записям с камер видеонаблюдения, примерно в 23 часа по московскому времени к мемориалу подъехали люди на автомобиле Skoda и начали готовить пищу на пламени мемориала рабочим и матросам.

Вандалов разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в МВД.

Ранее суд в Уссурийске Приморского края приговорил двоих местных жителей к двум годам колонии-поселения каждого за то, что они погасили Вечный огонь, засыпав его землей. Обоих признали виновными в осквернении мемориала и осудили по обвинению в вандализме, совершенном группой лиц. После задержания они признались, что во время совершения преступления были пьяны.

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