На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».

Инцидент случился 11 мая. На фотографиях, которые сделали местные жители, видно, что мемориал в парке Славы украшен цветами, которые появились там в День Победы. По свидетельству одного из очевидцев, девушки вели себя вызывающе и не реагировали на замечания. Теперь их ищет полиция.

7 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге 27-летняя россиянка, мать двоих детей, залила Вечный огонь на Марсовом поле газировкой и закидала бутылками. Она была пьяная и заявила, что совершила свой поступок нечаянно.

В ноябре в украинском городе Николаев подростки поджарили на Вечном огне хлеб, погрели ноги и наплевали на мемориал. Свои действия они сопроводили комментарием: «Коммунисты этого заслужили».

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