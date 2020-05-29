Россияне погрели ведро на Вечном огне и заинтересовали следователей

В подмосковном Одинцово группа неизвестных разогревали какую-то жидкость в ведре над Вечным огнем. Сообщения о произошедшем проверяют следователи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по Московской области.

По информации агентства, инцидент произошел возле городского Мемориала Славы, Вечный огонь там установлен на братской могиле советских воинов.

«Организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в городе Одинцово, что-то разогревают в ведре», — приводит агентство сообщение СК. Устанавливаются личности нарушителей.

Ранее суд в Уссурийске Приморского края приговорил двоих местных жителей к двум годам колонии-поселения каждого за то, что они погасили Вечный огонь, засыпав его землей. Обоих признали виновными в осквернении мемориала и осудили по обвинению в вандализме, совершенном группой лиц. После задержания они признались, что во время совершения преступления были пьяны.

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