На россиян завели дело за танец у Вечного огня в одежде с нацистской символикой

Танец нескольких россиян возле Вечного огня в Свердловской области стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В сообщении сказано, что в октябре 2018 года в городе Березовском группа молодых людей сняла ролик возле мемориала, на котором «зафиксированы факты их умышленного вызывающего поведения по отношению к символам воинской славы». В частности, семеро юношей у Вечного огня «под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения», а на одном из героев видео, который стоял посередине, была футболка с изображением фашистской символики. Позже видеозапись появилась в соцсетях.

По результатам прокурорской проверки заведено дело о реабилитации нацизма и публичное осквернение символов воинской славы (часть 3 статьи 354.1 УК РФ).

Ранее в июне житель приморского города Артем сел в чашу Вечного огня, позагорал и своим поступком заинтересовал следователей.

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