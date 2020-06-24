Бывший мэр российского города растянул плакат с Гитлером в центре Москвы

Бывший мэр Архангельска Александр Донской растянул плакат с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером в центре Москвы. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я просил прохожих делать все, что они хотят с гигантской картиной Гитлера», — подписал свой ролик экс-мэр российского города.

На кадрах видно, как прохожие разрисовывают портрет, закидывают его яйцами, выливают алкоголь, режут на части и топчутся. Кто-то из людей положил на рисунок Библию и мягкие игрушки. Вскоре на место случившегося подъехал автомобиль полиции.

Гитлер в центре Москвы. Я просил прохожих делать все что они хотят с гигантской картиной Гитлера. Многие кидались яйцами, рисовали баллончиками, выливали алкоголь. До приезда полиции на картину положили Библию и детские игрушки. А что бы ты сделал с портретом фюрера? #перфоманс #александрдонской Фото опубликовано @donskoy_positive

Ранее Донского не раз обвиняли в самопиаре. Так, в октябре 2017 года он купил хлеб в столичном магазине Германа Стерлигова и получил по лицу от прохожего. Экс-чиновник вышел из помещения со словами о том, что постоянно ходит в гомофобную лавку за продуктами. В ответ на это неизвестный спросил: «В смысле ты гей?» — и ударил Донского по голове. Как отметили интернет-пользователи, драка напомнила постановку.

В июле 2016-го бывший мэр записал видеообращение, в котором попросил людей воздержаться от обсуждения его политической карьеры. Ролик завершился «ненавязчивой» рекламой книги под названием «Продай себя». В ответ на обращение Донского пользователи сети заметили, что вообще не знали о существовании бывшего чиновника и уж тем более никогда не обсуждали его профессиональную деятельность.

Донской был мэром Архангельска с 2005 по 2008 годы. Подал в отставку после заведенного на него уголовного дела о поддельном дипломе об образовании. В октябре 2017-го он рассказал о гомосексуальной ориентации и заявил, что будет баллотироваться в президенты России.

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