Обвиненного в браконьерстве российского мэра уволили через суд

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко через суд добился увольнения главы Охинского городского округа Сергея Гусева, обвиненного ранее в браконьерстве. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 июня.

Защита Гусева намерена обжаловать это решение.

Лимаренко подал иск о прекращении полномочий Сергея Гусева 20 мая по причине недоверия. Он отмечал, что на градоначальника поступает много жалоб от жителей. В частности, люди возмущаются ситуацией с экологией и социальной сферой.

В ходе разбирательства мэра Охи также обвинили в том, что он не задекларировал около миллиона рублей. По данным регионального правительства, в ходе разбирательства подтвердились нарушения антикоррупционного законодательства.

В мае в отношении Гусева было возбуждено административное дело за нарушение правил охоты. При проверке местные лесники нашли у него лишних уток. В комментарии Sakh.com он заявил, что не нарушал правил охоты. По его словам, найденные у него самки были подстрелены другим человеком. По данным регионального издания, на Гусева уже оформляли протокол за нарушение правил охоты в 2017 году. Тогда он начал охотиться раньше открытия сезона.

Информация о недовольстве граждан работой мэра появлялась в СМИ в конце прошлого года.

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