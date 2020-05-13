Бывшего российского мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

Южно-Сахалинский городской суд осудил бывшего российского мэра двух муниципальных образований Сахалина Сергея Гейченко на десять лет колонии строгого режима за взятки и хранение наркотиков. Об этом в среду, 13 мая, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, занимая должность вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» в 2013 и 2014 годах, осужденный получал взятки за содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов, а также за оплату проведенных работ. Так, он получил 800 тысяч рублей от руководителей компаний-подрядчиков, что являлось частью оговоренной взятки в десять миллионов рублей.

Кроме того, в период работы главой муниципального образования «Александровск-Сахалинский городской округ» с 16 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года он хранил в служебной квартире наркотическое средство общей массой не менее 2,34 грамма. Бывший мэр не согласился с доводами обвинения и своей вины не признал.

17 января сообщалось, что заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru